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لبنان

لم ينفجر.. سقوط صاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية في هذه المنطقة

Lebanon 24
14-03-2024 | 05:13
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عُثر على صاروخ كبير أطلقته طائرة حربية اسرائيلية معادية منتصف ليل أمس وسقط في محيط مجمع الامام الرضا في بلدة ميس الجبل الا انه لم ينفجر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقام صباح اليوم عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية (مركز ميس الجبل التطوعي) بإغلاق المكان والتواصل مع الجيش لارسال فريق هندسة ومعالجة الموضوع.
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