Advertisement

لبنان

ميقاتي عرض مع ريزا الخطة الإنمائيّة.. وترأس إجتماعاً خاصاً بالإتصالات واستقبل الشامي

Lebanon 24
14-03-2024 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1175011-638460151745341745.jpg
Doc-P-1175011-638460151745341745.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس الحكومة نجيب  ميقاتي المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا صباح اليوم في السرايا.
وفي خلال الاجتماع عرض ريزا  مع الرئيس ميقاتي الخطة الانمائية للعام 2024، وتم التطرق للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في الجنوب. كما أنه أودع الرئيس ميقاتي بقرار كندا والسويد باعادة تمويل "وكالة الأونروا"، وشكر الرئيس ميقاتي كلا من كندا والسويد لإعادة النظر في تمويل "الأونروا" في لبنان، ودعا سائر الدول الى  الاستمرار بدعم "الأونروا ".
Advertisement
وقد شارك في الاجتماع مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
 


وزارة الاتصالات
ورأس رئيس الحكومة اجتماعا ضم وزير الاتصالات جوني قرم، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، المدير العام  ل"هيئة اوجيرو" عماد كريدية ، المدير العام للانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية ناجي اندراوس وعددا من المعنيين.
بعد الاجتماع قال الوزير قرم: "تركز البحث في خلال الاجتماع على كيفية تأمين تمويل تركيب اجهزة الطاقة الشمسية المقدمة لنا كهبة من الدولة الصينية، وسنقوم بالإطلاق حملة لإيجاد التمويل من خلال إجراء اتصالات مع الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين ومع عدد من المعنيين، باعتبار ان الانترنت هو حاجة لجميع المواطنين في البلد، ونحن نسعى لاستمرار العمل فيه من خلال تامين الخدمة الأفضل.".
نائب رئيس مجلس الوزراء
وإستقبل رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-03-14
06:44 | 2024-03-14
06:34 | 2024-03-14
06:30 | 2024-03-14
06:25 | 2024-03-14
06:17 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24