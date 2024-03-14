ميقاتي عرض مع ريزا الخطة الإنمائيّة.. وترأس إجتماعاً خاصاً بالإتصالات واستقبل الشامي



وفي خلال الاجتماع عرض ريزا مع الرئيس ميقاتي الخطة الانمائية للعام 2024، وتم التطرق للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في الجنوب. كما أنه أودع الرئيس ميقاتي بقرار كندا والسويد باعادة تمويل "وكالة الأونروا"، وشكر الرئيس ميقاتي كلا من كندا والسويد لإعادة النظر في تمويل "الأونروا" في لبنان، ودعا سائر الدول الى الاستمرار بدعم "الأونروا ".

Advertisement وقد شارك في الاجتماع مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي. إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا صباح اليوم في السرايا.وفي خلال الاجتماع عرض ريزا مع الرئيس ميقاتي الخطة الانمائية للعام 2024، وتم التطرق للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في الجنوب. كما أنه أودع الرئيس ميقاتي بقرار كندا والسويد باعادة تمويل "وكالة الأونروا"، وشكر الرئيس ميقاتي كلا من كندا والسويد لإعادة النظر في تمويل "الأونروا" في لبنان، ودعا سائر الدول الى الاستمرار بدعم "الأونروا ".وقد شارك في الاجتماع مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.





وزارة الاتصالات

ورأس رئيس الحكومة اجتماعا ضم وزير الاتصالات جوني قرم، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، المدير العام ل"هيئة اوجيرو" عماد كريدية ، المدير العام للانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية ناجي اندراوس وعددا من المعنيين.

بعد الاجتماع قال الوزير قرم: "تركز البحث في خلال الاجتماع على كيفية تأمين تمويل تركيب اجهزة الطاقة الشمسية المقدمة لنا كهبة من الدولة الصينية، وسنقوم بالإطلاق حملة لإيجاد التمويل من خلال إجراء اتصالات مع الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين ومع عدد من المعنيين، باعتبار ان الانترنت هو حاجة لجميع المواطنين في البلد، ونحن نسعى لاستمرار العمل فيه من خلال تامين الخدمة الأفضل.".

نائب رئيس مجلس الوزراء

وإستقبل رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.