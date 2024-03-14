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لبنان
كلاّس هنأ الفائزين في الألعاب الفرنكوفونية في كينشاسا
Lebanon 24
14-03-2024
|
06:13
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التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس الأبطال الفائزين بميداليات في دورة الألعاب الفرنكوفونية التاسعة في كينشاسا 2023 وفي الدورة السادسة عشرة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - برلين 2023.
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ورافق الوزير كلاس في اللقاء الذي أقيم في قاعة الاجتماعات في الوزارة، رئيس مصلحة الرياضة المدير العام للمنشآت محمد عويدات ،ورئيس مصلحة الشباب جوزف سعدالله ورئيس مصلحة التخطيط والمعلوماتية بالإنابة حمزة حمية.
وهنأ كلاس الشابات والشباب على" الانجازات التي حققوها على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان"، معتبراً أنهم فعلوا ذلك بـ"اللحم الحيّ"، ونقل لهم تحيات وتمنيات الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، في ما هنأهم عويدات وقدّم لهم مكافأة تُدفع في وزارة المالية نقداً بعد تنسيق الأمر بين الوزيرين.
وبلغ إجمالي المكافآت المالية 760 مليون ليرة لبنانية، توزعت على الأبطال الفائزين في الألعاب الفرنكوفونية وهم: أرز زهر الدين، وناتاشا طربيه ،وأكولينا الشايب، وجو حداد ،ومريم الهبش، وسعد الدين الهبش، ونور الدين حديد، ومارك ابراهيم، ومحمد مرتضى وعلي مرتضى.
أما الفائزون في الدورة السادسة عشرة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص فهم: رانيا دغمان، وعبدالله خليفة، وبلال قطيش، وسارة خليفة، وعباس ياسين، وعباس سلهب ومحمود جلول ومريم حشيشو.
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