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لبنان

اللجنة الخماسية تزور عون وجعجع الثلاثاء

Lebanon 24
14-03-2024 | 06:17
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أفادت معلومات قناة الـ"ال بي سي" أن اللجنة الخماسية ستزور رئيس الجمهورية السابق ميشال عون صباح الثلاثاء، على أن تزور رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب في اليوم نفسه. 
 
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