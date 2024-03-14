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لبنان

جريمة تهز بعلبك.. يوسف قُتل بطلق ناري في القلب

Lebanon 24
14-03-2024 | 06:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة المدعو يوسف كمال الفن، 36 عاماً، في بلدة الخريبة، شرق بعلبك. 
 
وبحسب المعلومات، أطلق أحد رعاة الماشية النار على الفن، وأصابه في قلبه، إثر خلاف بينهما. 
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