في طرابلس.. قرار بمنع اطلاق المفرقعات النارية

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اصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارا، طلب فيه من قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش، "منع اطلاق المفرقعات النارية ومصادرة الكميات التي تباع في المحال التجارية غير المرخصة".وجاء في القرار: "بعد تفاقم ظاهرة اطلاق المفرقعات النارية في منطقة طرابلس تحديداً وفي الأحياء الداخلية مما يؤدي الى ازعاج المواطنين والحاق الضرر والأذى بالأشخاص والممتلكات الخاصة وهلع بين الأهالي. ومع ورود معلومات عن استخدام المفرقعات من قبل أطفال، الأمر الذي قد يؤدي الى أذى يلحق بهم. لذلك، الاطلاع والايعاز لمن يلزم وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة التشدد بمنع اطلاق المفرقعات النارية وبيعها أيضاً ومصادرة الكميات التي تباع في المحلات غير المرخصة أصولاً لذلك وعلى الأرصفة والطرقات والافادة".