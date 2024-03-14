مفتي الجمهورية يلتقي وفداً من "اليسوعيّة" مهنئاً بشهر رمضان

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى اليوم، وفدًا من جامعة القديس يوسف في بيروت.



وقدّم الوفد للمفتي دريان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك كما قدّم له الكتاب التذكاري للجامعة، ووجّه له دعوة لرعاية لقاء يقيمه معهد الدراسات الإسلاميّة والمسيحيّة في الجامعة تحت عنوان "الشيخ حسن خالد.. مفتي التوازنات الوطنيّة والعيش الواحد" من ضمن سلسلة "وجوه حواريّة"، احتفاءً بإسهامات المفتي الراحل في الحوار الإسلاميّ-المسيحيّ والتلاقي والوحدة الوطنية اللبنانيّة.

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