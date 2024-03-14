البيسري بحث ومديرة شؤون الأونروا في لبنان في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مديرة شؤون الأونروا في لبنان DOROTHEE KLAUS.

وتم البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتطورات في المنطقة بالإضافة إلى سُبل التعاون والتنسيق.