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لبنان

البيسري بحث ومديرة شؤون الأونروا في لبنان في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

Lebanon 24
14-03-2024 | 08:10
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 إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مديرة شؤون الأونروا في لبنان DOROTHEE KLAUS.
 
وتم البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتطورات في المنطقة بالإضافة إلى سُبل التعاون والتنسيق.
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