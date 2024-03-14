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لبنان

جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء.. وهذا جدول أعمالها

Lebanon 24
14-03-2024 | 08:20
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إن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبينة في الجدول المرفق أدناه. 
 
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