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لبنان

عاجل من الفاتيكان.. هذا ما قرره البابا فرنسيس بشأن تطويب البطريرك إسطفان الدويهي

Lebanon 24
14-03-2024 | 08:36
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وافق قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس على مراسيم صادرة عن مجمع دعاوى القديسين، تتعلق بتطويب المكرّم البطريرك إسطفان الدويهي الإهدني، وبالتالي سيصدر اليوم إعلان تطويبه رسمياً.

وستقرع أجراس الكنائس اعتبارًا من الواحدة لمدة نصف ساعة وسيقام قداس شعبي في السادسة مَساءً في كاتدرائية مار يوحنا المعمدان – زغرتا.

وقالت الأبرشية البطريركية المارونية بزغرتا، عبر حسابها على منصة "فايسبوك": "استقبل قداسة البابا فرنسيس في الرابع عشر من آذار 2024 عميد مجمع دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيللو سيميرارو، ووافق الأب الأقدس على مراسيم صادرة عن المجمع تتعلق بتطويب المكرّم البطريرك إسطفان الدويهي الإهدني".
 
من جانبه، كتب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر حسابه على "اكس": 
 
"من إهدن مهد الموارنة ومن لبنان أرض النور والبخور الى كل العالم البطريرك الإهدني اسطفان الدويهي رجل الفكر والإيمان طوباوياً على مذبح الكنيسة. مبروك للبنان وشكراً لقداسة البابا". 
 
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