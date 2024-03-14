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لبنان

تعميم من محافظ البقاع.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
14-03-2024 | 09:55
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أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده تعميمًا حمل الرقم 4/315 "طلب فيه من كافة المصالح والدوائر الممثلة في محافظة البقاع بأخذ العلم حول إمكانية استيفاء  رسم الطابع المالي العائد للمعاملات كافة عبر آلة الوسم الموضوعة لدى أمانة صندوق مصلحة مالية البقاع الكائنة في مبنى سراي زحلة وفق الآلية المحددة في قراري السيد وزير المالية رقم 1/768 تاريخ 2022/2/22  ورقم 1/113 تاريخ 2024/2/16". 
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يذكر ان هذا التعميم يسهّل على المواطنين إنجاز معاملاتهم ويوفر عليهم مشقة تأمين الطوابع المالية.

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