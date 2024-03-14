بوحبيب: نطالب بحل متكامل لاستقرار الجنوب

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زار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب الرابطة المارونية، وكان في استقباله رئيسها السفير خليل كرم واعضاء المجلس التنفيذي ورؤساؤها السابقون.وبعد كلمة ترحيب من السفير كرم طرح فيها مجموعة من الأسئلة عن "النزوح السوري وإغلاق البعثات الدبلوماسية الذي أثار ضجة واعتراضات، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701".واشار بيان للرابطة الى ان الوزير بوحبيب "أوضح انه في ما يتعلق بالقرار 1701، يطالب لبنان بحل متكامل لاستقرار الجنوب، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، ويشمل انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء المحتل من بلدة الغجر ودعم الجيش اللبناني وزيادة عديده وعتاده كي يتمكن من تعزيز انتشاره في الجنوب".ولفت الى ان الوزير بوحبيب "تحدث باسهاب عن معضلة النزوح السوري إلى لبنان والخطر الوجودي الذي يشكله هذا النزوح العائد لاسباب إقتصادية وانعدام الفرص في سوريا، والمعاناة مع الوكالات الدولية والهيئات الاممية وبعض الدول الغربية المانحة. وقال أن هذا الموضوع كان في صلب مهمة زيارة وزير خارجية قبرص للبنان، وهو همنا الشاغل، لا سيما انه اصبح محط إجماع لبناني على ضرورة معالجتة بطريقة مستدامة من خلال مساعدة النازحين اقتصاديا، والقيام بمشاريع تعاف مبكر تساعدهم على العودة الى قراهم في سوريا التي اصبحت بمعظمها آمنة، ومن خلال برامج نموذجية (pilot projects) لتأهيل قرى مجاورة واعادة النازحين اليها".وختم البيان مشيرا الى ان وزير الخارجية "اوضح في موضوع تعليق العمل ببعض البعثات الدبلوماسية وترشيد الإنفاق في وزارة الخارجية بأنه سيعاد النظر في إغلاق هذه البعثات".