"حزب الله" يستهدف رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة

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أعلنت "المقاومة الإسلامية في بيان أن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم ‏الخميس 14-03-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.