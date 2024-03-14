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لبنان

"حزب الله" يستهدف رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة

Lebanon 24
14-03-2024 | 10:13
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في بيان أن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم ‏الخميس 14-03-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.
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