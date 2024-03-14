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لبنان
أبي المنى اطّلع من بخاري على تحرك "الخماسية"
Lebanon 24
14-03-2024
|
10:21
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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري لتقديم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.
وتم بحث في الأوضاع العامة وتطورات المنطقة ومنها تداعيات الحرب الدائرة في غزة على لبنان، الى جانب القضايا الداخلية وخاصة التحرك الذي يقوم به السفير بخاري ومع اللجنة الخماسية، من اجل الوصول الى تفاهمات لإنهاء الفراغ الرئاسي.
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وكان اللقاء مناسبة رحّب خلالها الشيخ ابي المنى بسفير المملكة العربية السعودية التي "يدين لها لبنان بمواقف ومبادرات أخوية عدة، ابّان المحن والشدائد التي لا يزال يتعرّض لها، وقد أثبتت من خلالها حرصا على وطننا وتمسكا بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
وحيا أبي المنى "كل مسعى صادق بذات نوايا حسنة يؤول في النتيجة الى ما يخدم مصلحة لبنان واستقراره، آملا في هذا المجال ان ينصرف المسؤولون لاتخاذ خطوات، من شأنها ان تعزز سبل الحوار وتتلاقى مع المبادرات المطروحة، لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية وتكوين السلطة وتفعيل عمل المؤسسات وصون الدستور كما نصّ عليه اتفاق الطائف".
وبعد اللقاء قال بخاري: "تشرفت بلقاء سماحة شيخ العقل، حيث قدمنا لسماحته التهنئة بحلول الشهر الفضيل، وكانت فرصة ناقشنا خلالها أبرز المستجدات، خاصة ما لمسته من حرص من سماحته على أهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن، حفاظا على امن واستقرار لبنان. وقد أطلعته على جهود اللجنة الخماسية المرجوّة في هذا الإطار".
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