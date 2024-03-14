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لبنان

هذا ما حصل أمام أحد الأفران في طرابلس

Lebanon 24
14-03-2024 | 11:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً وقع بين شخصين بالقرب من أحد الأفران في منطقة الزاهرية - طرابلس، بسبب بسطة خضار. 
 
وفي التفاصيل، أقدم ت.ش. على طعن ا.ع. بسكين وفر إلى جهة مجهولة. 
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