هذا ما حصل أمام أحد الأفران في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً وقع بين شخصين بالقرب من أحد الأفران في منطقة الزاهرية - طرابلس، بسبب بسطة خضار.

وفي التفاصيل، أقدم ت.ش. على طعن ا.ع. بسكين وفر إلى جهة مجهولة.