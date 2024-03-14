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لبنان

طعنه وفر إلى جهة مجهولة.. إليكم ما حصل في سير الضنية

Lebanon 24
14-03-2024 | 11:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن المدعو ر.ب. طعن ع.ع. بسكين في منطقة سير الضنية - طرابلس بسبب وقوع إشكال عائلي بين الطرفين، ليفر بعدها إلى جهة مجهولة. 
 
 
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سير الضنية

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