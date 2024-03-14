طعنه وفر إلى جهة مجهولة.. إليكم ما حصل في سير الضنية

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن المدعو ر.ب. طعن ع.ع. بسكين في منطقة سير الضنية - طرابلس بسبب وقوع إشكال عائلي بين الطرفين، ليفر بعدها إلى جهة مجهولة.

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