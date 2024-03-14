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لبنان

كلاس يطرح تساؤلات خلال رعايته مؤتمراً عن الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
14-03-2024 | 12:34
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نظّمت الجامعة الإسلامية في لبنان، في قاعة المؤتمرات، "مجمع الوردانية"، مؤتمرا علميا برعاية وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس، تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي في التعليم... تعليم الابتكار وتحسين النتائج".
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وفي السياق، ألقى كلاس كلمة نقل فيها "تحيات رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي الى الجامعة وضيوفها"، مركزا على "دور المؤسسات التعليمية والجامعية ومدى تأهيلها لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتعليمه".


كما طرح "أخطر التساؤلات الواقعية حول الاشكالية الافتراضية التي يحملها عنوان المؤتمر، وهي من يحمي مستهلك الذكاء الاصطناعي".

وسأل: "هل الذكاء الاصطناعي يتطلع الى الغاء دور العنصر البشري وفكره؟".

وأشار إلى أن "المؤتمر شارك في تقديم  العديد من الأوراق العلمية حوالى 88 باحثا من تركيا والدول الأوروبية على أن يصدر الكتيب الخاص بهذه الأبحاث في القريب العاجل".
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