انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لإطلاق نار كثيف باتّجاه طيور مهاجرة، في عكار.

وفي هذا السياق، قالت المدافعة عن حقوق الحيوان غنى نحفاوي، عبر حسابها على منصّة "إكس":

"بغض النظر انه تم تركيب صوت Machine gun sounds، انما الاعتداء حصل واطلاق النار حصل. واذا لم تتمكنوا من تمييز صوت اطلاق النار الحقيقي، راقبوا حركة الطيور المهاجرة؛ يحاولون استلام التيار الهوائي ليهربوا من طلقات الرصاص، يحاولون ويفشلون، يتحركون في دوائر هربا من قذارة مطلقي النار".

ووصف العديد من رواد مواقع التواصل ما حصل مع الطيور المهاجرة بـ"المجزرة"، وطالبوا قوى الأمن والمعنيين بتوقيف مُطلقي النار، وإنزال أشدّ العقوبات بهم.