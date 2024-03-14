Advertisement

لبنان

فيديو مُؤسف جدّاً من عكار... ما حصل أشبه بـ"مجزرة"!

Lebanon 24
14-03-2024 | 12:49
A-
A+
Doc-P-1175121-638460393127254314.jpg
Doc-P-1175121-638460393127254314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لإطلاق نار كثيف باتّجاه طيور مهاجرة، في عكار.
 
وفي هذا السياق، قالت المدافعة عن حقوق الحيوان غنى نحفاوي، عبر حسابها على منصّة "إكس":
 
"بغض النظر انه تم تركيب صوت Machine gun sounds، انما الاعتداء حصل واطلاق النار حصل. واذا لم تتمكنوا من تمييز صوت اطلاق النار الحقيقي، راقبوا حركة الطيور المهاجرة؛ يحاولون استلام التيار الهوائي ليهربوا من طلقات الرصاص، يحاولون ويفشلون، يتحركون في دوائر هربا من قذارة مطلقي النار".
 
 
ووصف العديد من رواد مواقع التواصل ما حصل مع الطيور المهاجرة بـ"المجزرة"، وطالبوا قوى الأمن والمعنيين بتوقيف مُطلقي النار، وإنزال أشدّ العقوبات بهم.
 
 
Advertisement

لبنان

فيديو

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:43 | 2024-03-14
12:34 | 2024-03-14
11:46 | 2024-03-14
11:26 | 2024-03-14
11:24 | 2024-03-14
11:05 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24