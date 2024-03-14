مأساة كبيرة... هكذا تُوفي الطفل علي

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الطفل علي علاء شحادة، البالغ من العمر 7 سنوات غرقاً، بعد سقوطه داخل بركة لريّ المزروعات، بالقرب من منزل ذويه في بلدة قبعيت العكاريّة.

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