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لبنان

مأساة كبيرة... هكذا تُوفي الطفل علي

Lebanon 24
14-03-2024 | 13:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الطفل علي علاء شحادة، البالغ من العمر 7 سنوات غرقاً، بعد سقوطه داخل بركة لريّ المزروعات، بالقرب من منزل ذويه في بلدة قبعيت العكاريّة.
 
 
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