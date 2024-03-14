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لبنان
سؤال يطرحه الإسرائيليّون: "متى سينتهي كابوس صواريخ "حزب الله"؟
Lebanon 24
14-03-2024
|
14:00
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية تحدّثت عن الحالة التي يعيشها سكان المستوطنات الشمالية، قائلةً إنهم "منهكون ويدفعون أثماناً باهظة من جراء القتال مع حزب الله".
ووفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن المستوطنين في الشمال "مكتئبون"، ويطرحون تساؤلاً: "ماذا نفعل لإنهاء كابوس صواريخ حزب الله".
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ونقلت الصحيفة عن مستوطنة إسرائيلية تعيش في إحدى مستوطنات الجليل القريبة من الحدود اللبنانية قولها إنّ "المستوطنين هناك يعيشون بين صواريخ حزب الله، والوضع مروع".
ووفق الصحيفة، فإنّ أكثر من 60000 من سكان مستوطنات الجليل نزحوا من بيوتهم في تشرين الأول، ووجدوا أنفسهم يعيشون حياة جديدة في مستوطنات أخرى.
وتابعت أنّه منذ تشرين الأول، انهار مجتمع الشمال، وأُغلقت وظائف عديدة، وتشتت السكان النازحون إلى مستوطنات متفرقة.
وقال أحد المستوطنين للصحيفة، إنّه يجب أن يخرج أحد من قيادة إسرائيل ويتحدث للسكان، متابعاً أن "الحكومة نسيت سكان مستوطنات الشمال، واعتادت على عيشهم تحت الحرب".
وأضاف أنّ "الشعور بالعجز يرافق جميع سكان مستوطنات الجليل، الذين لم يتخيلوا أبداً أن هذا الواقع سيستمر أكثر من خمسة أشهر". (الميادين)
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