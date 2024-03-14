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لبنان

مساء اليوم... أطلق النار عليه من بندقية صيد

Lebanon 24
14-03-2024 | 13:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ح.ع أطلق النار على ر.ع من بندقية صيد، وأصابه في قدمه، بسبب إشكال حصل بينهما، في منطقة الضيعة - المنية.

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