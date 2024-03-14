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لبنان

لبنانيون وسوريان وقعوا بقبضة "المخابرات".. ما هي تهمهم؟

Lebanon 24
14-03-2024 | 14:15
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اعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان أن "مديرية المخابرات أوقفت بتاريخ 14/3/2024 ضمن إطار الملاحقات الأمنية التي تقوم بها في مختلف المناطق 5 لبنانيين وسوريين وفقا لما يلي: اللبنانيان (ج.ي.) و(م.ي.) والسوريان (ع.خ.) و(م.خ.) في منطقة بريتال لإقدامهم على تأليف عصابة سرقة سيارات وسلب بقوة السلاح، وإطلاقهم النار نحو دورية للجيش اللبناني.
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اللبناني (ن.ن.) في مدينة طرابلس لإقدامه بتاريخ 22/7/2021 على طعن السوري (س.ح.) بسكين مما أدى إلى مقتله، ولقيامه بترويج المخدرات.

اللبناني (أ.د.) في منطقة وادي بنيت – الهرمل كونه مطلوبا بموجب مذكرات توقيف عدة لارتكابه جرائم إطلاق النار على مواطن، السلب بقوة السلاح، الخطف، الإتجار بالأسلحة، وضبطت داخل منزله كمية من الذخائر والأعتدة العسكرية وأجهزة الاتصال.

اللبناني (م.غ.) في منطقة رأس المال – الهرمل لإقدامه على سرقة السيارات من لبنان ونقلها إلى الداخل السوري، والإتجار بالمخدرات وسرقة كابلات ومحولات كهربائية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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