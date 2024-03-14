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لبنان

مشهد غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما رصده أحد الصيادين في بحر منطقة الدورة

Lebanon 24
14-03-2024 | 14:43
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نشرت صفحة "Lebanese fishermen الصياد اللبناني" عبر "فيسبوك"، فيديو وثّقه أحد الصيادين، لظهور دلافين عند مدخل ميناء الدورة.
 
 
وفي الفيديو، تظهر الدلافين وهي تقفز في البحر، أثناء عبورها في بحر منطقة الدورة.
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وتجدر الإشارة إلى أنّه في وقت سابق، قام أحد الصيادين بتصوير فقمة في بحر خلدة.
 
 

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