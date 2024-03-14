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لبنان
تعليق لافت جدّاً... ماذا قال مسؤول إسرائيليّ عن آخر خطاب لنصرالله؟
Lebanon 24
14-03-2024
|
15:19
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رأى رئيس "المجلس الإقليمي" في الجليل الغربي ورئيس "منتدى خط المواجهة" موشيه دافيدوفيتش، تعليقاً على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، أنّ "نصرالله يستخف بحكومة إسرائيل، وأن سبب استخفافه هو أنه يعرف ما يقول".
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وأكد دافيدوفيتش أن "الإسرائيليين في الشمال منكسرين ومجهدين"، مشيراً إلى أن "نصرالله يفهم ذلك ويمس هذه النقاط المؤلمة"، مضيفاً: "أنا أصدق نصرالله الذي يعرف ما سيحصل وكيف سيحصل أكثر من حكومتي، وهذا مؤلم". (الميادين)
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