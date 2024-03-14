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لبنان

مؤلف من طابقين... منزل احترق في كفرمتى

Lebanon 24
14-03-2024 | 15:44
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أخمد عناصر من الدفاع المدني مساء اليوم، حريقاً شب في الطبقة الأرضية داخل منزل مؤلف من طبقتين في كفرمتى - عاليه.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
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