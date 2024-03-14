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لبنان

بالمدفعيّة... "حزب الله" استهدف جنود العدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
14-03-2024 | 17:08
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف مساء اليوم ‏مجموعة من جنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالقذائف المدفعية، وأوقع فيهم ‏إصابات".‏ 
 
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