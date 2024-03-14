الجيش تدخّل... ماذا حصل في منطقة خلدة مساء اليوم؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شبان من ال مفلح وآخرين من ال فاضل، تطوّر إلى إطلاق نار، في منطقة خلدة.

وقد حضرت قوّة من الجيش إلى المكان.