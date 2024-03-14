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لبنان

الجيش تدخّل... ماذا حصل في منطقة خلدة مساء اليوم؟

Lebanon 24
14-03-2024 | 17:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شبان من ال مفلح وآخرين من ال فاضل، تطوّر إلى إطلاق نار، في منطقة خلدة.
 
 
وقد حضرت قوّة من الجيش إلى المكان.
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خلدة

إطلاق نار

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