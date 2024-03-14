15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
5
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ورقتان مهمتان لم يستخدمهما ميقاتي والتيار العوني
Lebanon 24
14-03-2024
|
23:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت رورزانا بو منصف في" النهار": يستمر تعطيل التوافق على مرشح رئاسي بما يكرس اكثر فاكثر تطبيع الواقع اللبناني مع الفراغ في الموقع الرئاسي المسيحي الوحيد في المنطقة وتاليا تثبيت الشلل في المؤسسات الدستورية وفي موازاة تعطيل امكان الاصلاح الاداري والاقتصادي الذي يبدو مريحا لفريق المعطلين وربما لغيرهم لكنه مصلحتهم في الدرجة الاولى . ويسير ذلك ايضا في موازاة ان احدا لن يأتي لمساعدة لبنان في ظل الواقع الذي يديره الحزب من دون رادع داخلي فعلي.
Advertisement
الردع كان ممكنا في اتجاهين على الاقل قبل الحرب على غزة وقبل استفحال مدة تعطيل الاستحقاقات الدستورية من خلال طرفين مؤثرين على الاقل : الاول هو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي يملك ورقة مهمة جدا لم يستخدمها وهي بمثابة سلاح معني ومادي ضاغط، ولم يظهر ميلا لاستخدامها فعلا بالتهديد بتصريف الاعمال في حدوده الاضيق من الضيقة الى درجة الاعتكاف او ما يشبهه من اجل الضغط على القوى السياسية للذهاب الى التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. والاخر هو التيار العوني الذي استدرك زعيمه الرئيس السابق ميشال عون بعد خمسة اشهر على بدء الحزب حرب مساندته حركة " حماس" في غزة ان الشيك على بياض للحزب " استراتيجيا " لا يعني ان هناك معاهدة دفاع بين لبنان وغزة . ولكن التيار الذي لا يزال يستحوذ على المشاركة المسيحية في حكومة تصريف الاعمال اي في السلطة وان كان مارس اعتراضات على اداء رئيس الحكومة فانه لم يدفع وزراءه للاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم احتجاجا بل ان كلا من وزراء الطاقة والخارجية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وسواهم ممن يتذرعون بعدم شرعية الحكومة من اجل المشاركة في مجلس الوزراء ، فهم عمليا لا يهدأون في الاستفادة من مواقعهم للمشاركة في كل الفاعليات الخارجية على قاعدة انهم وزراء في الحكومة ويمثلون لبنان ويتحدثون باسمه او بموقف الحكومة باستثناء وزير الدفاع المحسوب على التيار كذلك . كان يمكن لانسحاب هؤلاء الوزراء فعليا من مهامهم الضغط على فريق التعطيل من اجل مراجعة حساباته على نحو مبكر في شان الموضوع الرئاسي فيما يعتبر كثر ان التيار راهن بنفسه على التعطيل لاستمراره عمليا في السلطة وربما كسبا للوقت لعله يتيح امام رئيسه جبران باسيل تصحيح وضعه ما ساهم في تمكين موقع الفريق المعطل . هذه الاوراق لم يستخدمها اي من الطرفين ويرى بعض السياسيين انه كانوا يتعين عليهما استخدامها للضغط من اجل تسهيل التوافق على انتخاب رئيس وتأليف حكومة فاعلة سواء كان الامر يتعلق بقرار داخلي فعلا او حتى بقرار خارجي من المحتمل ان خلط الاوراق سياسيا من هذا النوع كان ليدخل عناصر جديدة الى حسابات هذا القرار ايضا في ظل الهاجس المبدئي ببقاء هيكل الدولة اللبنانية قائما فحسب بما في ذلك لايران التي وبحسب مصادر ديبلوماسية ليس من مصلحتها انفراط البلد وان هناك تمايزا في هذا الشأن بينها وبين " حزب الله". ولذلك قد لا يبدو غريبا او مستهجنا للبعض استخدام الحزب الاوراق التي يستطيع استخدامها لمصلحته ولاهدافه ايا كان من تخدم فيما ان الاخرين لا ينوون او يتحفظون عن استخدام الاوراق المتاحة لهم ربما ربطا برؤى سياسية او باهداف او مصالح محددة كذلك .
في اي حال ، فان الفرصة التي كانت متاحة عبر هذين العاملين تأخرت جدا كما ضعفت جدا في هذه المرحلة وفي ظل حاجة البلد الى ادنى المقومات للاستمرار عبر حكومة الحد الادنى مع الحرب القائمة في الجنوب .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتاء لم ينتهِ بعد: ودعوا الطقس الدافئ واستعدوا لمنخفض جديد.. الأب خنيصر يكشف
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: ودعوا الطقس الدافئ واستعدوا لمنخفض جديد.. الأب خنيصر يكشف
01:02 | 2024-03-14
14/03/2024 01:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما رصده أحد الصيادين في بحر منطقة الدورة
Lebanon 24
مشهد غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما رصده أحد الصيادين في بحر منطقة الدورة
14:43 | 2024-03-14
14/03/2024 02:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهز شركة في دولة عربية.. عدد الجرحى كبير ومنهم في العناية المركزة
Lebanon 24
انفجار يهز شركة في دولة عربية.. عدد الجرحى كبير ومنهم في العناية المركزة
07:21 | 2024-03-14
14/03/2024 07:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل أمنيّة - عسكريّة.. هذا ما يكشفهُ "قصف بعلبك"
Lebanon 24
تفاصيل أمنيّة - عسكريّة.. هذا ما يكشفهُ "قصف بعلبك"
04:00 | 2024-03-14
14/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت انفجار قوي جداً.. ما الذي تشهده أجواء المناطق الجنوبية؟
Lebanon 24
سماع صوت انفجار قوي جداً.. ما الذي تشهده أجواء المناطق الجنوبية؟
09:03 | 2024-03-14
14/03/2024 09:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:08 | 2024-03-14
الخارجية" الأميركية: "حزب الله" يقود لبنان إلى وضع خطر
23:09 | 2024-03-14
رفْع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 أو 20 مليون ليرة
23:10 | 2024-03-14
دار الفتوى: مؤشرات إيجابية للانتخاب والحوار اللبناني لدفع مساعي "الخماسية"
23:56 | 2024-03-14
رئيسٌ في بطْنِ أُمِّه...
23:55 | 2024-03-14
تقاطع مسيحي على الخيار الثالث ولكن ليس على الاسم
23:44 | 2024-03-14
البطريرك اسطفان الدويهي طوباوياً في 2 آب
فيديو
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
15/03/2024 06:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
15/03/2024 06:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
15/03/2024 06:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24