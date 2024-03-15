بعد ليل متوتر.. كيف يبدو الوضع صباح اليوم عند الجبهة الجنوبية؟

يسيطر الهدوء الحذر على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وهذا الهدوء الحذر يخرقه منذ ساعة متأخرة من ليل امس وحتى فجر اليوم تحليق متقطع للطيران الاستطلاعي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وخاصة فوق تلال عرمتى الريحان وجبل صافي.

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