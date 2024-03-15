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لبنان

المعارضة منزعجة من الدور القطري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-03-2024 | 02:15
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يستمر الحراك السياسي والديبلوماسي الذي تقوم به بعض الدول المهتمة بالشأن اللبناني مثل فرنسا وقطر، لكن على ما يبدو فإن قوى المعارضة باتت غير راضية عن الدور القطري كما كانت غير راضية عن الدور الفرنسي.
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وتشير مصادر مطلعة الى انه، "وبالرغم من كون القطريين يعملون تحت السقف الاميركي، الا ان قوى المعارضة ترى ان الدوحة تجد دائما لنفسها هامشا كبيرا للتمايز وللعب ادوار لا تخدم التوجه السيادي".
وتعتبر المصادر ان المعارضة ترغب بألا تكون هناك مساحة ديبلوماسية تعطي "حزب الله" ومرشحه الدائم للرئاسة رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية قدرة على فرض شروط ومقايضة التطورات الجنوبية بالواقع السياسي الداخلي".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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