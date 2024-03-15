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لبنان
قرار لوزير المال بشأن الطابع المالي.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
15-03-2024
|
02:32
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أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 15/4/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2023, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح،
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ويأتي هذا القرار افساحاً في المجال امام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد.
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