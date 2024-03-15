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لبنان

المعارضة: لا للحوار وهذا شرطنا للبحث

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-03-2024 | 02:45
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أبدى مصدر نيابيّ معارض رفضه القبول بحوار يرأسه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لترجمة مبادرة كتلة "الإعتدال الوطنيّ" بتوافقٍ مسبق على هويّة رئيس الجمهوريّة، قبل الذهاب إلى الإنتخابات.
وأوضح المصدر أنّ الإنتخابات يجب أنّ تكون ديمقراطيّة، وليس توافقيّة.
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وأشار المصدر إلى أنّ هناك عدم رغبة لدى الكثير من نواب المعارضة بمناقشة أسماء جديدة، في ظلّ تمسّك "حزب الله" وحركة "أمل" برئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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