ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين.. ماذا عن الغاز والمازوت؟

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ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 6 الاف ليرة فيما تراجع سعر صفيحة المازوت 12 ألف ليرة واستقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.664.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.702.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.548.000 ليرة لبنانيةالغاز:946.000 ليرة لبنانية