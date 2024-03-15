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لبنان

أبعد مما قيل في الزيارة.. هذا ما طلبه الحزب من عون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-03-2024 | 04:15
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أشارت المعلومات الى ان زيارة وفد "كتلة الوفاء للمقاومة" الى الرابية الاسبوع الماضي والاجتماع مع  الرئيس السابق  ميشال عون، لا يأتي في سياق لم شمل الحليفين فقط، بل وبحسب المعلومات فان حزب الله حمل رسالة واضحة الى عون لينقلها الى صهره رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، مفادها تخفيف لهجته تجاه الحزب، خصوصاً بعد ما قيل من انه سيلقي كلمة نارية في 14 آذار في خلال العشاء التمويلي الذي سيقيمه "التيار"مساء اليوم  لهذه المناسبة.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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