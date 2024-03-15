"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة في الكرنتينا

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرب والمزور والتنباك العجمي والسيجارة الالكترونية vape بنتيجة عملية دهم في منطقة الكرنتينا. وسُطرت محضر ضبط بالمخالف ينظر فيها القضاء المختص.

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