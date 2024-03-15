مجهولان سرقا مكيفات عائدة لمطعم في جزين.. وهذا ما حل بهما

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة مكيّفات من منازل ومحال تجارية في عدد من بلدات قضاء جزين، من قبل أشخاص مجهولين يستقلّون سيّارة "BMW"، وكان آخر هذه السرقات بتاريخ 3-3-2024، حيث أقدم مجهولان على سرقة مكيفات عائدة لمطعم في بلدة وادي بعنقودين – جزين، ولدى مشاهدتهما من قبل سكّان المحلّة لاذا بالفرار عبر البساتين، تاركين السّيّارة والمسروقات خلفهما.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويتَي منفذي عمليات السّرقة، وهما كل من:خ ، ن (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني) بحقّه عدّة مذكّرات عدليّة.أ ، ك (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)بتاريخي 5 و 9-3-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما الشّعبة في مدينة صيدا.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة تنفيذهما العديد من عمليات السّرقة، طالت محالا تجارية وبيوت في مناطق جزين، إضافةً إلى قيامهما بسرقة فاكهة "الأفوكا" من عدّة بساتين، واعترف الثاني بتعاطي حشيشة الكيف وحبوب "كبتاغون".أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.