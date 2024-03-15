في الرميلة.. انقلاب سيارة وسقوط جريح

ادى انقلاب سيارة رباعية الدفع من جسر الرميلة عند مدخل صيدا الشمالي الاولي الى اصابة سائقها برضوض خفيفة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعملت القوى الامنية على معالجة الامر ورفع السيارة.