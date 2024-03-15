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لبنان

في الرميلة.. انقلاب سيارة وسقوط جريح

Lebanon 24
15-03-2024 | 04:25
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ادى انقلاب سيارة رباعية الدفع من جسر الرميلة عند مدخل صيدا الشمالي الاولي الى اصابة سائقها برضوض خفيفة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 وعملت القوى الامنية على معالجة الامر ورفع السيارة.
 
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