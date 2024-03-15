التيار الكهربائي مقطوع عن هذه القرى.. اليكم السبب

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يشكو عدد من قرى وبلدات الكورة من انقطاع التيار الكهربائي عنها وذلك نتيجة اقدام مجهولون على سرقة اسلاك التوتر العالي من بلدتي بصرما ودده فجر امس.هذا وتغرق هذه البلدات في الظلام بسبب السرقات المتكرره للاسلاك الكهربائية التي تعاني منها قرى وبلدات الكورة في الآونه الاخيرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".