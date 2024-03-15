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لبنان

التيار الكهربائي مقطوع عن هذه القرى.. اليكم السبب

Lebanon 24
15-03-2024 | 03:47
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يشكو عدد من قرى وبلدات الكورة من انقطاع التيار الكهربائي عنها وذلك نتيجة اقدام مجهولون على سرقة اسلاك التوتر العالي من بلدتي بصرما ودده فجر امس.
هذا وتغرق هذه البلدات في الظلام بسبب السرقات المتكرره للاسلاك الكهربائية التي تعاني منها قرى وبلدات الكورة في الآونه الاخيرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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