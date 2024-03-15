مفاجأة جديدة عن أسلحة "حزب الله".. هذا ما أعلنهُ تقرير بريطاني!

كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية، اليوم الجمعة، أن إيران تستخدم الموانئ الأوروبية لتوفير غطاء لشحنات الأسلحة إلى "حزب الله" في لبنان.

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وقالت مصادر للصحيفة إنّ "الحزب" تلقى صواريخ وقنابل على متن السفن التي كانت ترسو في موانئ في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا. وقالت مصادر للصحيفة إنّ "الحزب" تلقى صواريخ وقنابل على متن السفن التي كانت ترسو في موانئ في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن إيران تحوّلت إلى شحن الأسلحة عن طريق البحر بعد أن بدأت القوات الجوية الإسرائيلية باستهداف الشحنات المقبلة براً إلى شمال سوريا عبر العراق.