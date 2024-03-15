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لبنان

سرقوا بستاناً للأفوكا.. وهذا ما حصل معهم

Lebanon 24
15-03-2024 | 05:17
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أوقفت مديرية النبطية الإقليمية في بنت جبيل السوريين ع.م ، أ.م ووالدتهما ت.م لقيامهم بسرقة بستان من فاكهة الأفوكا في محلة الحوش- قضاء صور.
وقد تم توقيفهم بناء لإشارة القضاء المختص، وختم المحضر وايداعه مع الموقوفين والمضبوطات الى مفرزة صيدا القضائية في قوى الامن الداخلي.
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