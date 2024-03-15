تمّ تسليمه.. ماذا تضمن رد لبنان على الورقة الفرنسية الخاصة بوضع الجنوب؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ لبنان سلّم رده الرسمي على الورقة الفرنسيّة المرتبطة بوضع جبهة جنوب لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين.



ولفتت القناة إلى أنَّ الرد تضمّن إطاراً عاماً يُبدي فيه لبنان استعدادهُ للتطبيق الفوريّ للقرار 1701 شرط إلتزام إسرائيل بتطبيق مندرجاته.

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كذلك، أبدى لبنان في معرض ردّه، استعداده لمعاودة الإجتماعات الثلاثية في الناقورة، بحسب ما قالت "الجديد".



وكان "لبنان24" ذكر في تقريرٍ له اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنجز الجواب اللبناني على المقترحات الفرنسية، وأرسله إلى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لإرساله بالطرق الديبلوماسية. وكانذكر فيله اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنجز الجواب اللبناني على المقترحات الفرنسية، وأرسله إلى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لإرساله بالطرق الديبلوماسية.