Advertisement

لبنان

تمّ تسليمه.. ماذا تضمن رد لبنان على الورقة الفرنسية الخاصة بوضع الجنوب؟

Lebanon 24
15-03-2024 | 05:39
A-
A+
Doc-P-1175359-638460998190249476.jpg
Doc-P-1175359-638460998190249476.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ لبنان سلّم رده الرسمي على الورقة الفرنسيّة المرتبطة بوضع جبهة جنوب لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين.

ولفتت القناة إلى أنَّ الرد تضمّن إطاراً عاماً يُبدي فيه لبنان استعدادهُ للتطبيق الفوريّ للقرار 1701 شرط إلتزام إسرائيل بتطبيق مندرجاته.
Advertisement

كذلك، أبدى لبنان في معرض ردّه، استعداده لمعاودة الإجتماعات الثلاثية في الناقورة، بحسب ما قالت "الجديد".

وكان "لبنان24" ذكر في تقريرٍ له اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنجز الجواب اللبناني على المقترحات الفرنسية، وأرسله إلى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لإرساله بالطرق الديبلوماسية. 

وفي سياقٍ آخر، قالت أوساط حكومية لـ"لبنان24" إنّ "الرد اللبناني الرسمي على الرسالة السورية في شأن أبراج المراقبة عند الحدود قد تم إنجازه، وجرى إرساله الى المسؤولين السوريين قبل 3 أيام، وهو مطابق تماماً للرد الذي كانت أرسلته قيادة الجيش الى السوريين عام 2017 ، رداً على رسالة مشابهة للرسالة السورية الجديدة التي تسلمها لبنان".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:17 | 2024-03-15
06:11 | 2024-03-15
06:00 | 2024-03-15
05:56 | 2024-03-15
05:17 | 2024-03-15
05:14 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24