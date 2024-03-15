جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان: كفالة المصنّع هي الضمانة الوحيدة للمستهلك

أصدرت جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان (AIA) بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وذكّرت فيه المستهلكين اللبنانيين بضرورة التأكّد من وجود كفالة المصنّع عند كلّ عمليّة شراء، وأضافت: "هذا الأمر ضروريّ جدّا للحفاظ على حقوق المستهلك وسلامته واستثماره، وهو لا ينطبق فقط على السيّارات، انّما على كلّ سلعة مشتراة".

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