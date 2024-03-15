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لبنان

جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان: كفالة المصنّع هي الضمانة الوحيدة للمستهلك

Lebanon 24
15-03-2024 | 05:56
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أصدرت جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان (AIA) بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وذكّرت فيه المستهلكين اللبنانيين بضرورة التأكّد من وجود كفالة المصنّع عند كلّ عمليّة شراء، وأضافت: "هذا الأمر ضروريّ جدّا للحفاظ على حقوق المستهلك وسلامته واستثماره، وهو لا ينطبق فقط على السيّارات، انّما على كلّ سلعة مشتراة".
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وأهابت الجمعية بـ"المستهلك اللبناني عدم شراء أيّ سلعة إلا بعد التأكد من المصدر، ومن وجود ضمانة المصنّع وكفالة ما بعد البيع عبر المستوردين المعتمدين"، مطالبة الجمعيّة الدولة اللبنانيّة والإدارات المعنيّة بحماية حقوق المستهلك اللبنانيّ عبر تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء، لا سيّما قانون المنافسة الذي يَفرض على المستوردين تأمين كافّة الضمانات وكفالات ما بعد البيع كما هو محدّد من قبل مصنّع السّلعة، إضافة الى انشاء الهيئة الوطنية للمنافسة، وهي الجهة المناط بها مراقبة التنافس الحرّ تنفيذا لاحكام قانون المنافسة.
 
 

لبنان

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