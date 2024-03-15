لبنانيّ يستحوذ على شركة فرنسيّة.. المبلغ الذي دفعه كبير جدّاً

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أعلنت مجموعة CMA CGM، المملوكة من الملياردير الفرنسي اللبناني الأصل رودولف سعادة، اليوم، أنها وقعت تعهداً بشراء كامل أسهم Altice Media، وهي شركة إعلامية فرنسية، بحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.وأعلن سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، في بيان أن "هذه العملية ستسمح لمجموعة CMA CGM بتشكيل قطاع إعلامي مرجعي على المدى الطويل بمحتوى إعلامي ورياضي وترفيهي، والذي سيركز مشروعه التحريري، الذي يحقق التعددية والاستقلالية والأخلاق الصحفية، على التحديات الرئيسية الاقتصادية والمجتمعية والإقليمية".ووفقًا لمعلومات الصحيفة الفرنسية، أعرب رودولف سعادة عن اهتمامه، منذ ربيع عام 2023، بشراء قسم الإعلام في Altice. وفي الصيف الماضي، توقعت إدارة شركة Altice Media الدخول في مفاوضات بقيمة ملياري يورو.