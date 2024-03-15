Advertisement

لبنان

لبنانيّ يستحوذ على شركة فرنسيّة.. المبلغ الذي دفعه كبير جدّاً

Lebanon 24
15-03-2024 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1175372-638461021987628267.jpg
Doc-P-1175372-638461021987628267.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مجموعة CMA CGM، المملوكة من الملياردير الفرنسي اللبناني الأصل رودولف سعادة، اليوم، أنها وقعت تعهداً بشراء كامل أسهم Altice Media، وهي شركة إعلامية فرنسية، بحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية. 
Advertisement

وأعلن سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، في بيان أن "هذه العملية ستسمح لمجموعة CMA CGM بتشكيل قطاع إعلامي مرجعي على المدى الطويل بمحتوى إعلامي ورياضي وترفيهي، والذي سيركز مشروعه التحريري، الذي يحقق التعددية والاستقلالية والأخلاق الصحفية، على التحديات الرئيسية الاقتصادية والمجتمعية والإقليمية". 

ووفقًا لمعلومات الصحيفة الفرنسية، أعرب رودولف سعادة عن اهتمامه، منذ ربيع عام 2023، بشراء قسم الإعلام في Altice. وفي الصيف الماضي، توقعت إدارة شركة Altice Media الدخول في مفاوضات بقيمة ملياري يورو.
 
يُذكر أن الشركة الإعلامية الفرنسية تضم قنوات BFM TV وRMC، إضافة إلى إذاعات BFM Radio وRMC. كما وتضم الشركة مجلات Micro Hebdo وL'Ordinateur Individuel و01 Informatique. (رصد لبنان 24) 
 
Rodolphe Saadé, un grand entrepreneur face à la meute de la France qui taxe

لبنان

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:43 | 2024-03-15
08:40 | 2024-03-15
08:34 | 2024-03-15
08:32 | 2024-03-15
08:30 | 2024-03-15
08:10 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24