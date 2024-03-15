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لبنان
لبنانيّ يستحوذ على شركة فرنسيّة.. المبلغ الذي دفعه كبير جدّاً
Lebanon 24
15-03-2024
|
06:11
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أعلنت مجموعة CMA CGM، المملوكة من الملياردير الفرنسي اللبناني الأصل رودولف سعادة، اليوم، أنها وقعت تعهداً بشراء كامل أسهم Altice Media، وهي شركة إعلامية فرنسية، بحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.
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وأعلن سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، في بيان أن "هذه العملية ستسمح لمجموعة CMA CGM بتشكيل قطاع إعلامي مرجعي على المدى الطويل بمحتوى إعلامي ورياضي وترفيهي، والذي سيركز مشروعه التحريري، الذي يحقق التعددية والاستقلالية والأخلاق الصحفية، على التحديات الرئيسية الاقتصادية والمجتمعية والإقليمية".
ووفقًا لمعلومات الصحيفة الفرنسية، أعرب رودولف سعادة عن اهتمامه، منذ ربيع عام 2023، بشراء قسم الإعلام في Altice. وفي الصيف الماضي، توقعت إدارة شركة Altice Media الدخول في مفاوضات بقيمة ملياري يورو.
يُذكر أن الشركة الإعلامية الفرنسية تضم قنوات BFM TV وRMC، إضافة إلى إذاعات BFM Radio وRMC. كما وتضم الشركة مجلات Micro Hebdo وL'Ordinateur Individuel و01 Informatique. (رصد لبنان 24)
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