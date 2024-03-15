18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المفتي قبلان: الإسرائيلي لم يربح الحرب ولن يربحها
Lebanon 24
15-03-2024
|
06:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وأكد فيها أن "لا شيء أهم مما يجري على جبهة غزة والجبهة الجنوبية اللبنانية وصولا لباب المندب، والكل مطالب بلعب دوره ووظيفته، والعين على ميزان المنطقة، والإسرائيلي لم يربح الحرب ولن يربحها، وإنشاء قوة لحدية في قطاع غزة أمر خطير ولن ينجح، وزمن التفرد الإسرائيلي انتهى، واليوم انكشفت إسرائيل عن تسليح ودعم وقيادة أميركية وشراكة لا تستطيع أن تقوم تل أبيب دونها، والمطلوب إنقاذ أطفال غزة وناسها. ومصر والأردن والعرب مطالبون بانتفاضة وطنية تليق بدماء أهل غزة وعظيم تضحياتهم. وفي هذا السياق تبقى الجبهة اللبنانية الجنوبية ضاغطة ورادعة، فيما الإسرائيلي يتخبط تحت وطأة الضربات التي تنهال عليه من لبنان والعراق واليمن وخان يونس والضفة وغيرها، والمعادلة اليوم أصبحت المقاومة أكبر ضمانات الأوطان، والحل على الجبهة الجنوبية يبدأ بما تريده المقاومة، لا بما تريده تل أبيب".
Advertisement
وأما على المستوى الداخلي، فشدد المفتي قبلان على أن "المطلوب دولة قادرة وقوية في الأسواق والحياة العامة والبرامج الاجتماعية والصحية ومن دون حماية اليد اللبنانية سنظل نعاني من بطالة مسرطِنة، وكارثة تصيب قدرة البلد على إعادة انتاج اقتصاده الداخلي، ولا حل إلا بفرص عمل لبنانية محمية، ونفوذ حكومي قوي في قطاع الصحة والاستشفاء والضمان الاجتماعي والواقع الأمني".
وطالب الأجهزة الأمنية بوضع حل جذري للجريمة المتنامية على الطرقات العامة والأنفاق، وخاصة نفق طريق المطار، وأوجب الواجبات للحكومة اليوم يمر بمنع الهدر والفساد بمؤسسات المرفق العام؛ والقضاء اللبناني ومؤسسات الرقابة والمحاسبة مطالبون بالقيام بالدور الذي يتناسب مع حجم الكارثة الوطنية".
ولفت إلى "أن المطلوب اليوم دولة بحجم مأساة المواطن، وما زلنا ننتظر جماعة القطيعة السياسية لإنجاز أهم تسوية رئاسية وطنية، ولا تنتظروا حرب غزة، فواشنطن تاجر لا يهمه من لبنان إلا مصالح تل أبيب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما رصده أحد الصيادين في بحر منطقة الدورة
Lebanon 24
مشهد غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما رصده أحد الصيادين في بحر منطقة الدورة
14:43 | 2024-03-14
14/03/2024 02:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الوضع كارثيّ... ماذا فعلت ضربات "حزب الله" بالمستوطنات الإسرائيليّة؟
Lebanon 24
الوضع كارثيّ... ماذا فعلت ضربات "حزب الله" بالمستوطنات الإسرائيليّة؟
16:00 | 2024-03-14
14/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت انفجار قوي جداً.. ما الذي تشهده أجواء المناطق الجنوبية؟
Lebanon 24
سماع صوت انفجار قوي جداً.. ما الذي تشهده أجواء المناطق الجنوبية؟
09:03 | 2024-03-14
14/03/2024 09:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دويّ انفجار قويّ في عاصمة دولة عربيّة... ما الذي يجري هناك؟
Lebanon 24
سماع دويّ انفجار قويّ في عاصمة دولة عربيّة... ما الذي يجري هناك؟
16:39 | 2024-03-14
14/03/2024 04:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل تطال عدلية الجديدة...
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل تطال عدلية الجديدة...
11:26 | 2024-03-14
14/03/2024 11:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:43 | 2024-03-15
الجيش: توقيف مطلوبين في منطقتي عكار وطرابلس
08:40 | 2024-03-15
تكليف من رئاسة التفتيش المركزي للمفتشيات العامة لمراقبة تنفيذ احكام المرسوم رقم ١٣٠٢٠
08:34 | 2024-03-15
جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل
08:32 | 2024-03-15
بري بحث مع زواره في المستجدات السياسية والميدانية
08:30 | 2024-03-15
لماذا لم تشنّ إسرائيل حتّى الآن حرباً شاملة على حزب الله؟
08:10 | 2024-03-15
خبر مهمّ عن مياه الشرب... إليكم نتائج الفحوصات
فيديو
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
15/03/2024 15:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
15/03/2024 15:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
15/03/2024 15:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24