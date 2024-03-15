بوحبيب استقبل ماغرو وسفير روسيا.. وبحث مع علامة وكلاوس في موضوع الأونروا

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب السفير الفرنسي هيرفي ماغرو وشكر له " العاطفة والاهتمام الفرنسي الدائم بلبنان إذ لا تريد فرنسا الا الخير والإزدهار للبنان"، وسلمه الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان، معرباً عن امتنان لبنان العميق للجهود الفرنسية. وقد اتى الرد اللبناني أن المبادرة الفرنسية خطوة مهمة للوصول إلى السلام والامن في جنوب لبنان. وجددت وزارة الخارجية تأكيد الموقف اللبناني الذي لا يرغب بالحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.كما استقبل بوحبيب سفير روسيا الكسندر روداكوف يرافقه النائب السابق أمل ابو زيد ودعا السفير الروسي الوزير بوحبيب إلى زيارة موسكو للاحتفال بالذكرى الثمانين للعلاقات اللبنانية - الروسية التي سيتم الاحتفال بها في البلدين.والتقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الدكتور فادي علامة ترافقه مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، حيث ابلغها أن لبنان يطالب "المسؤولين الاجانب الذين نلتقي بهم بأن تمويل الاونروا مصلحة مشتركة لبنانيا واقليميا، ودوليا"، وحذر الوزير بوحبيب من "خطورة وقف تمويل الأونروا لأن ذلك يؤدي الى قطع الأمل عن الشعب الفلسطيني ويدفعهم للتطرف والعنف".وقال النائب علامة ان "البحث تناول موضوع الاونروا والحد من تمويلها الذي يتم ربطه في موضوع تحقيقات تحصل في اسرائيل والتي حتى الساعة لم ينتج عنها اي شيء، لبنان لديه مسؤولية تجاه الاخوة الفلسطينيين في المخيمات ودوره ان يسعى ويساعد الاونروا لتتمكن من تأمين التمويل للاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني.كذلك يهمنا المحافظة على الاونروا وهي مؤسسة اساسية وجدت لدعم الشعب الفلسطيني".تابع : "وضعنا الوزير بوحبيب في صورة العمل الذي نقوم به ، و الدكتورة كلاوس تحدثت معه عما هو مطلوب من وزارة الخارجية لتساعد بدورها في موضوع الدعم لنتمكن من تأمين التمويل الكافي للاونروا والاستمرار في مسارنا الذي نقوم به تجاه اخوتنا الفلسطينيين في البلد.و ابدى الوزير بوحبيب حرصه على المبادرة في النقاط التي بحثناها ونأمل ان تُترجم قريبا على الارض".بدورها قالت كلاوس : "نحن ممتنون للدعم التي تلقته الاونروا خلال الاسابيع الماضية من مؤسسات مختلفة في لبنان لأننا ما نزال نتواصل مع المانحين . في لبنان تقدم الاونروا حاجات حيوية وخدمات اساسية ل 250 الف فلسطيني ولا بديل لدعمهم في هذه الاوقات الصعبة".