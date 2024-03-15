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لبنان

المستوطنات أصبحت مناطق خطيرة.. كيف ينظر الإسرائيليّون إلى الحرب مع "حزب الله"؟

Lebanon 24
15-03-2024 | 08:00
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ استطلاعاً لمعهد دراسات "الأمن القومي" الإسرائيلي، كشف عن تراجع في نظرة الجمهور إلى مدى حصانة الجبهة الداخلية أمام هجوم من لبنان، من 47% في بداية الحرب، إلى 27.5% فقط اليوم. 
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وتأتي نتائج الاستطلاع الذي أجري في شهر آذار الحالي، بحسب المعهد، متأثرةً بالحرب الجارية في الجبهة الشمالية، والتي أدت إلى سلسلة من التكهنات حول الثمن الباهظ الذي ستدفعه الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وتشير تقديرات المعهد إلى أنّ نظام الطاقة المركزي في إسرائيل غير مستعدّ لتحمّل سيناريوهات أمنية خطيرة، بعد أن أوضحت الحرب الحالية بشكل لا لبس فيه أن مواجهة متعددة الجبهات تضع نظام الكهرباء في خطر شديد على عدة مستويات، بينها: إعاقة الوصول إلى مخزونات الغاز المحلية والوقود المستورد، إلحاق ضرر بمحطات الطاقة، وإلحاق ضرر بشبكة الكهرباء.


وتطرّقت تقارير إسرائيلية عديدة إلى الواقع الحالي للمستوطنات الشمالية، مشيرةً إلى أنها تحولت في الأشهر الأخيرة إلى إحدى أكثر المناطق خطورة في إسرائيل، إذ لحق بها ضرر هائل أصاب نحو 500 منزل، وبنى تحتية مختلفة. (الميادين)
 
 
 

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