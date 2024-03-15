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لبنان

شخصٌ تُوفي.. حادث سير مروّع بين 3 سيارات على طريق انطلياس

Lebanon 24
15-03-2024 | 07:00
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط قتيل نتيجة حادث تصادم بين ٣ مركبات على طريق عام انطلياس - الرابية، وحركة المرور كثيفة في المحلة. 
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انطلياس

الرابية

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