Advertisement

لبنان

خبر يتعلّق "بصاروخ حراجل"... هذا ما جرى اليوم

Lebanon 24
15-03-2024 | 07:31
A-
A+
Doc-P-1175402-638461064621798004.jpg
Doc-P-1175402-638461064621798004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن فوج الهندسة في الجيش من تفكيك الصاروخ الإسرائيلي الذي سقط قبل 3 أيّام بين الأبنية عند مدخل بلدة حراجل الكسروانية ولم ينفجر.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استخدمته إسرائيل لاغتيال شخصيّة بارزة في لبنان.. إليكم بعض التفاصيل عن "صاروخ حراجل"
lebanon 24
15/03/2024 21:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان للجيش عن "صاروخ حراجل"... هذا ما جاء فيه
lebanon 24
15/03/2024 21:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تدبير عاجل من القوى الأمنيّة... ماذا قرّرت بشأن "صاروخ حراجل"؟
lebanon 24
15/03/2024 21:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
صلية صاروخية في اتجاه هدف إسرائيلي في الجليل الغربي(الميادين)
lebanon 24
15/03/2024 21:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24

صاروخ

حراجل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:47 | 2024-03-15
14:47 | 2024-03-15
14:33 | 2024-03-15
14:02 | 2024-03-15
14:01 | 2024-03-15
13:50 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24