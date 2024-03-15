أصحاب مولدات ومطاعم وملاحم... إحالة 20 محضر ضبط الى القضاء بحقّ مخالفين

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أحال وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام 20 محضر ضبط إلى القضاء سطّرهم مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، في حقّ مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها.‏وطالب سلام القضاء بــ"إنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق اللبنانيين، بما يمنع تجار الأزمات من استغلال الظروف الضاغطة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة".