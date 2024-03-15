خبر مهمّ عن مياه الشرب... إليكم نتائج الفحوصات

أحاطت مؤسسة "مياه بيروت وجبل لبنان" في بيان "جميع المشتركين، علما إنه بعد إجراء الفحوصات الجرثومية والكيميائية على عينات عدة من المياه المستثمرة والموزعة من قبل مصالح المياه المدموجة في المؤسسة، وذلك في خلال شهري ايلول وتشرين الاول 2023، تبين وفقا لنتائج الفحوصات ومن التقرير الموقع من رئيس دائرة المختبرات عن نتائج الفحوصات المخبرية العائدة لشهري ايلول وتشرين الاول من العام 2023 في كافة الدوائر، ان معظم الفحوصات اتت نتائجها ايجابية ومطابقة للمواصفات وتدخل في اطار الجودة والنوعية المقبولة للمياه المعدة للشرب باستثناء ما يعود الى آبار عين الشيخ وطاميش وخزان الناعمة الرئيسي (مركز تجمع مياه آبار الدامور والمشرف والناعمة، حيث ان الموصلية والعسرة الاجمالية والملوحة لاتزال اعلى من تلك الموصى بها عالميا بالرغم من حصر تصريف هذه المصادر".

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